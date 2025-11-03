Τρία ακόμα άτομα που φαίνεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 39χρονου και μιας 56χρονης, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ, ενώ σήμερα θα γίνει η κηδεία του ενός θύματος.

Η σορός του 39χρονου επέστρεψε στο σπίτι χτες το βράδυ, από το ΠΑΓΝΗ, μέσα σε κλίμα οδύνης και οργής, ενώ από το απόγευμα έφτανε κόσμος για να θρηνήσει τον νεκρό.

Όταν έφτασε η σορός του 39χρονου στο σπίτι οι κραυγές και τα μοιρολόγια της συζύγου του και της αδερφής του αντήχησαν σε όλο το χωριό. «Σήκω, σήκω» φώναζαν χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για τη συμφορά, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η κηδεία για λόγους ασφαλείας θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ το χωριό είναι αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς υπάρχουν φόβοι για νέο επεισόδιο στη βεντέτα. Σημειώνεται πως το νεκροταφείο είναι κοντά στα σπίτια της άλλης οικογένειας.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Κλειστά τα σχολεία

Παράλληλα, σήμερα Δευτέρα 3 και αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα φτάσει σήμερα ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.

Στα βουνά οι τρεις εμπλεκόμενοι

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί σαρώνουν τη γύρω περιοχή πραγματοποιώντας έρευνες για έναν 19χρονο, έναν 25χρονο και έναν 29χρονο, που εκτιμάται πως εμπλέκονται στο μακελειό και κρύβονται στα βουνά. Πρόκειται για μια πολύ δύσβατη περιοχή και μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει κάποιο ίχνος τους οι αστυνομικοί.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν συλλάβει και τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο και διώκονται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν χθες Κυριακή έρευνα σε 10 σπίτια, όπου βρέθηκε οπλισμός και άλλα ευρήματα.

