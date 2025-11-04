Στον εντοπισμό και τη διάσωση περισσότερων 243 αλλοδαπών προχώρησε χθες το Λιμενικό Σώμα στη Γαύδο, σε 5 διαφορετικές και σχεδόν παράλληλες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά:

- Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Παλαιόχωρας εντόπισαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου μία ξύλινη λέμβο με 65 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (56 άνδρες, 7 γυναίκες και 2 ανήλικοι).

Οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι “ΚΑΡΑΒΕ” της Γαύδου. Ακολούθως, μεταφέρθηκαν με Επιβατηγό-Οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και στη συνέχεια σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ η λέμβος μεταφοράς κατασχέθηκε.

- Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων και της Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη μίας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Αμέσως, για την περιοχή απέπλευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε τη λέμβο και διέσωσε συνολικά 23 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (22 άνδρες και 1 γυναίκα).

Οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και στη συνέχεια σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

- Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου 75 αλλοδαπούς (64 άνδρες, 6 γυναίκες και 5 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και από εκεί μεταφέρθηκαν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ακολούθως, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

- Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου 53 αλλοδαπούς (52 άνδρες και 1 γυναίκα). Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και από εκεί μεταφέρθηκαν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ακολούθως, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.



- Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων και της Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη μίας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου. Αμέσως, για την περιοχή απέπλευσε ένα Ναυαγοσωστικό (Ν/Γ) σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε τη λέμβο και διέσωσε συνολικά 21 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (όλοι άνδρες).

Οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ» της Γαύδου και ακολούθως οδηγήθηκαν αρχικά σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και στη συνέχεια σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων



