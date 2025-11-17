Απολογείται σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του 27χρονου προφυλακισμένου αδερφού Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, τη νύχτα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για ανιψιό του 39χρονου δολοφονημένου, Φανούρη Καργάκη και γιο του προφυλακισμένου γαμπρού του νεκρού, στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του αφορά τις κατηγορίες της έκρηξης από κοινού, της κατασκευής πυρομαχικών από κοινού και της διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού. Το γεγονός πάντως ότι οι κατηγορίες είναι από κοινού, αυτό δείχνει ότι το κατηγορητήριο δύναται να διευρυνθεί και προς άλλα πρόσωπα, αναφέρει το cretalive.

Σε βάρος του νεαρού υπήρχαν εξ αρχής υποψίες λόγω βιντεοληπτικού υλικού που περιήλθε στη διάθεση των αρχών. Ο νεαρός κατηγορούμενος φέρεται να ανοιγοκλείνει το πορτ- μπαγκάζ αυτοκινήτου της οικογένειάς του και να βάζει κάτι μέσα σε αυτό, τρία με τέσσερα λεπτά πριν από την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σημειώνεται πως ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο συνήγορός του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε πως: «Είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη. Έχουμε όμως μέχρι στιγμής, πέντε συλλήψεις, πέντε κατηγορούμενους, ενώ τα όπλα που πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του Καργάκη είναι έξι». Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις». Υπογράμμισε ότι «έξι φαίνεται ότι έχουν πυροβολήσει και τον Καργάκη».

Σε ό,τι αφορά τον 23χρονο, ο συνήγορος ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «όσον αφορά τον 23χρονο, αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;».

Την ίδια ώρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι ο εντοπισμός όλου του οπλισμού που κρατούσαν στα χέρια τους οι δύο πλευρές, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι έχουν συλληφθεί όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές του φονικού επεισοδίου.

Πηγή: skai.gr

