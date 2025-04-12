Τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, έξω από τα γραφεία της Hellenic Train, «καταδικάζει απερίφραστα» με σημερινή ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, τονίζοντας πως αυτές οι ενέργειες - από όπου κι αν προέρχονται - το μόνο που μπορεί να «προσφέρουν» είναι τοξικότητα.

Ολοκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΣ και ΜΣΤ έχει ως εξής:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ απερίφραστα τη χθεσινή βομβιστική επίθεση που έγινε έξω από τα γραφεία της HELLENIC TRAΙN, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα, καθώς κάποιοι συνάδελφοί μας εργάζονται σε 24ωρη βάση.

Αυτές οι ενέργειες - από όπου κι αν προέρχονται - το μόνο που μπορεί να «προσφέρουν» είναι τοξικότητα.

Εμείς όμως δεν τρομοκρατούμαστε.

Εμείς χάσαμε 11 συναδέλφους μας στο δυστύχημα των ΤΕΜΠΩΝ, «χάσαμε» άδικα κι άλλους 46 συνανθρώπους μας.

Εμείς δίνουμε - διαχρονικά - τη ζωή μας για το Σιδηρόδρομο, γιατί για μας ο Σιδηρόδρομος είναι «οικογένεια» και δεν αποτελεί μόνο στοιχείο βιοπορισμού. Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι της HELLENIC TRAIN, αλλά φυσικά και όλων των σιδηροδρομικών εταιρειών δίνουμε μάχη καθημερινά για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών.

Τέτοιου είδους ενέργειες επιλέγονται από κάποιους, που μόνο αυτοί γνωρίζουν γιατί τις επιλέγουν!!! Αυτοί πρέπει να απομονωθούν. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ δε θα έρθει μέσα από τη βία.

Τονίζουμε για μια ακόμη φορά, ότι το μόνο που επιβάλλεται για την λειτουργία του σιδηροδρόμου είναι να ολοκληρωθούν τα έργα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, να λειτουργήσουν όλα τα συστήματα ασφαλείας και να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό. Γιατί εμείς ως εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο ξέρουμε ότι το τρένο ήταν, είναι και θα είναι το μοναδικό ασφαλές μέσο μαζικής μεταφοράς.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, συνεχίζουμε, αφήνοντας το φόβο που θέλουν κάποιοι να προκαλέσουν, στην άκρη. Συνεχίζουμε τους αγώνες μας για Δημόσιο, Ενιαίο Σιδηρόδρομο».

