Η AEGEAN ανέφερε ότι χθες Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου εκτέλεσε 9 συνολικά πτήσεις από Σαντορίνη για Αθήνα, 4 τακτικές και 5 έκτακτες μεταφέροντας συνολικά 1.294 επιβάτες από το νησί προς την Αθήνα.

Για σήμερα Τρίτη 4 Φεβρουαρίου έχει ήδη προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν επίσης 8 πτήσεις, 4 τακτικές και 4 έκτακτες, όλες με αεροσκάφη Airbus 320 με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1400 θέσεις συνολικά.

Αυτή την ώρα υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις σε τουλάχιστον 2 από τις σημερινές έκτακτες πτήσεις από Σαντορίνη για Αθήνα.

Συνολικά κατά τις δυο πρώτες μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, περίπου 2500-2700 επιβάτες θα έχουν μεταφερθεί από Σαντορίνη προς Αθήνα με την AEGEAN.

Είναι προφανές ότι λόγω των ειδικών συνθηκών τα αεροπλάνα φτάνουν στη Σαντορίνη με ελάχιστους επιβάτες, κυρίως από διάφορα κλιμάκια υπηρεσιών, ενώ οι πτήσεις από Σαντορίνη αναχωρούν γεμάτες.

Οι ναύλοι για τις θέσεις που προσφέρθηκαν σε όλες τις επιπρόσθετες, έκτακτες πτήσεις που πραγματοποιούνται χθες και σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 55-65 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ και φόρους αεροδρομίων 22 ευρώ από Σαντορίνη- Αθήνα).

Εφόσον εξακολουθεί να παρίσταται ανάγκη θα προστεθούν και νέες, έκτακτες πτήσεις και για Τετάρτη 5/2.

Συνολικά από όλες τις αεροπορικές εταιρείες θα πραγματοποιηθούν σήμερα 16 πτήσεις από και προς Σαντορίνη. Ειδικότερα, 9 προγραμματισμένες και 7 έκτακτες.

Πηγή: skai.gr

