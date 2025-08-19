Ξινές αποδείχθηκαν οι διακοπές για τρεις επισκέπτες στο Πήλιο, οι οποίοι συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Η υπόθεση, που εκτυλίχθηκε σε κάμπινγκ στο Χορευτό, είχε διαφορετική κατάληξη για τον καθένα, με έναν να καταδικάζεται και τους υπόλοιπους να αθωώνονται.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το απόγευμα του Σαββάτου συνελήφθη 32χρονος σεφ από την Αθήνα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 4,3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας και ένα γραμμάριο μεθαμφεταμίνης (MDMA).

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έκανε χρήση μετά από τραυματισμό, για ανακούφιση από πόνους, και ότι αγόρασε τα ναρκωτικά στην Ομόνοια. Απολογούμενος είπε πως «κατάλαβα ότι θα έκανα τη μεγαλύτερη βλακεία της ζωής μου», με το δικαστήριο να τον κρίνει αθώο, θεωρώντας τον περιστασιακό χρήστη.

Στο εδώλιο κάθισε και 40χρονος αγρότης από την Καρδίτσα, ο οποίος ομολόγησε ότι κάπνισε κάνναβη λόγω άγχους και αποτυχημένης σοδειάς στα καπνά. Ο ίδιος τόνισε ότι έκανε χρήση περιστασιακά σε παρέες, με το δικαστήριο να τον απαλλάσσει.

Αντίθετα, ένοχος κρίθηκε 26χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, που είχε στην κατοχή του συνολικά 7,6 γραμμάρια κάνναβης. Παρά τον ισχυρισμό του ότι επρόκειτο για προσωπική χρήση, βάρυνε το γεγονός ότι ήταν χρόνια χρήστης. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο μηνών με τριετή αναστολή.

Τέλος, αθώα κρίθηκε 20χρονη, στην οποία βρέθηκαν 0,64 γρ. ηρωίνης και 0,11 γρ. κοκαΐνης. Η ίδια δήλωσε εξαρτημένη από τα 15 της και προσπάθησε να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Το δικαστήριο, αναγνωρίζοντας τη χρόνια εξάρτηση, την αθώωσε, με τη νεαρή να ξεσπά σε κλάματα ανακούφισης.

