Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βόλος: Στο νοσοκομείο με ιογενή μηνιγγίτιδα μαθητής Δημοτικού - Ανησυχία στην τοπική κοινότητα

Ο μαθητής εισήχθη τη Δευτέρα στο νοσοκομείο με συμπτώματα πυρετού αλλά η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία - Οι γονείς είναι αναστατωμένοι 

Νοσοκομείο Βόλος

Στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από χτες, Δευτέρα, ένας μαθητής Δημοτικού σχολείου, που διαγνώστηκε θετικός σε ιογενή μηνιγγίτιδα, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα.

Ο νεαρός μαθητής εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα πυρετού, όπου παραμένει ακόμη και σήμερα, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν λόγοι ανησυχίας για την υγεία του, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο είναι αναστατωμένοι, ενώ αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας, αναφέρει το τοπικό μέσο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόλος νοσοκομείο Μηνιγγίτιδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark