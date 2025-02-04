Στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από χτες, Δευτέρα, ένας μαθητής Δημοτικού σχολείου, που διαγνώστηκε θετικός σε ιογενή μηνιγγίτιδα, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα.

Ο νεαρός μαθητής εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα πυρετού, όπου παραμένει ακόμη και σήμερα, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν λόγοι ανησυχίας για την υγεία του, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο είναι αναστατωμένοι, ενώ αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας, αναφέρει το τοπικό μέσο.

Πηγή: skai.gr

