Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται διαμερίσματα για το πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ

Έκκληση για να διατεθούν περισσότερα διαμερίσματα προκειμένου να στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά σε 10 δήμους της Θεσσαλονίκης απευθύνουν υπεύθυνοι προγράμματος επιδοτούμενης στέγασης. Πρόκειται για το Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 10 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έχει ήδη διαθέσει 33 διαμερίσματα σε ισάριθμες οικογένειες, δικαιούχες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ωστόσο, οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες και υπάρχει λίστα αναμονής και για άλλες περίπου 50 οικογένειες για τη διάθεση διαμερίσματος μέσω του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι τα διαμερίσματα πρέπει να προέρχονται από αυτά που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIAII» και «ESTIA 2021». «Απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες αυτών των διαμερισμάτων προκειμένου να τα νοικιάσουν τώρα στο ΚΑΛΥΨΗ. Όμως, αν και ο αρχικός προγραμματισμός και τα υπάρχοντα κονδύλια ήταν για περίπου 130 διαμερίσματα, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί και διατεθεί μόνο 33. Στο ESTIA υπήρχαν πολύ περισσότερα, ωστόσο επειδή μεσολάβησε κάποιο διάστημα μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ, κάποιοι ιδιοκτήτες τα μίσθωσαν αλλού ή τα πούλησαν», εξηγεί η Μαρία Δεβελάσκα, δικηγόρος - διαμεσολαβήτρια από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθεκτικότητας της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΑΟΤΑ.

Ανάμεσα στις 33 οικογένειες που έχουν βρει στέγη, είναι η μονογονεϊκή της Άννας Δημητριάδου η οποία, από τον Νοέμβριο του 2023, μετακόμισε με τα δύο ανήλικα παιδιά της σε διαμέρισμα στην περιοχή Χαριλάου. «Το προηγούμενό μας σπίτι ήταν εντελώς ακατάλληλο, είχε υγρασία και ήταν πολύ μικρό.

Τώρα, τα παιδιά μου -δύο αγόρια 8 και 15 χρόνων, έχουν το δωμάτιό τους και μένουν σε έναν καλύτερο χώρο», εξηγεί ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Δημητριάδου, ανοίγοντας περιχαρής την πόρτα του ισόγειου σπιτιού της. Μέσω του προγράμματος, καλύπτεται το ενοίκιο του διαμερίσματος για τρία χρόνια, τα έξοδα της μετακόμισης και διατίθενται 500 ευρώ για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν στο διαμέρισμα, όπως η αλλαγή του θερμοσίφωνα, που έγινε στο διαμέρισμα της κ. Δημητριάδου.

Σύμφωνα με την κ. Δεβελάσκα, υπάρχει λίστα αναμονής για την κάλυψη της στέγασης για άλλα περίπου 50 νοικοκυριά. «Το κάθε σπίτι είναι ένα νοικοκυριό, ένας ξεχωριστός άνθρωπος με την οικογένειά του, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες, κάποιοι ήταν και άστεγοι, και τους δίνεται μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή», επισημαίνει, κάνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από το ESTIA να διαθέσουν, αν έχουν ακόμη διαθέσιμο, το ακίνητό τους.

Σημειώνεται ότι μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν λάβει ουσιαστική στήριξη για την εγκατάστασή τους, τη μεταφορά των πραγμάτων τους στη νέα τους κατοικία, τις συνδέσεις με ΔΕΚΟ, ενώ γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των αναγκών τους και διασύνδεσης με τους κατάλληλους φορείς, με στόχο την αυτόνομη διαβίωσή τους. Όμως, οι διαθέσιμες, στο πλαίσιο του προγράμματος, κατοικίες δεν είναι επαρκείς για τη στέγαση του συνόλου των ωφελουμένων. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών στα διοικητικά όρια των Δήμων Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Δέλτα, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού - Ευόσμου, Λαγκαδά, Παύλου Μελά, Πυλαίας Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου, που συμμετείχαν στο ESTIA, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διάθεση των ακινήτων τους σε νέους, ηλικίας 25 έως 39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τις οικογένειές τους.

Προς το παρόν, στα 33 συνολικά ενταγμένα στο πρόγραμμα, διαμερίσματα στεγάζονται ισάριθμα ευάλωτα νοικοκυριά, με 63 στο σύνολό τους μέλη.

