Αυτεπάγγελτη επείγουσα προκαταρκτική εξέταση διάταξε η Εισαγγελέας Ανηλίκων στον Βόλο, με αφορμή το περιστατικό με το τετράχρονο κορίτσι που υπέστη εγκαύματα προχθές το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό και μετείχε σε παιχνίδι μαγειρικής.

Σύμφωνα με το gegonotanews, εισαγγελέας ανέθεσε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων να διερευνήσει τι συνέβη ακριβώς και το παιδί μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο στη Λάρισα, σε ποιόν παιδικό σταθμό του Βόλου έγινε το γεγονός και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού. Επίσης, θα ζητηθούν ιατρικά πιστοποιητικά από τη νοσηλεία του και θα κληθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του σταθμού.

Επίσης, θα ληφθούν καταθέσεις από παιδαγωγούς και εργαζόμενους στον παιδικό σταθμό, καθώς και από τους γονείς του παιδιού, οι οποίοι δεν υπέβαλαν μήνυση και δεν εμφανίστηκαν στην Αστυνομία. Το παιδί φέρεται να υπέστη ελαφριά εγκαύματα στον κορμό του σώματος και στο χέρι γιατί επάνω του χύθηκε ζεστό νερό, την ώρα που στην κουζίνα ετοίμαζαν μπεν -μαρί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.