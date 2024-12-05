Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση ανέθεσε η Εισαγγελία Βόλου σε πταισματοδίκη για το θέμα που προέκυψε με το θολό νερό στον Βόλο, το οποίο είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε να γίνουν γνωστές οι ενέργειες που έγιναν από τους αρμόδιους για να αποφευχθεί το πρόβλημα, ποια είναι η αιτία του προβλήματος, ενώ θα παραδοθούν και οι δειγματοληψίες που έχουν γίνει και τα αποτελέσματά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.