Με μία 16χρονη, με την οποία μιλούσαν νωρίτερα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, σκόπευε να συναντηθεί ο 18χρονος που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από δύο 16χρονους στον Αλμυρό Βόλου, οι οποίοι αφού του επιτέθηκαν λεκτικά, τον ακινητοποίησαν με τη βία και τον έριξαν στο κενό από παράθυρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

Σύμφωνα με το gegonotanews πηγές, ο λογαριασμός της κοπέλας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει πλέον διαγραφεί και διερευνάται από την αστυνομία αν επρόκειτο για ψεύτικο λογαριασμό που δημιούργησαν οι δύο ανήλικοι προκειμένου να παγιδεύσουν τον 18χρονο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, σήμερα το πρωί συνελήφθησαν στον Αλμυρό Μαγνησίας δύο 16χρονοι ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, το βράδυ της Πέμπτης, ένας 18χρονος είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με ανήλικη μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και μετέβη σε συγκεκριμένο σημείο στον Αλμυρό για να τη συναντήσει. Στο σημείο, ωστόσο, τον περίμεναν οι δύο ανήλικοι δράστες, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία, αρχικά του μίλησαν, όμως στη συνέχεια τον επιτέθηκαν λεκτικά και κατόπιν τον ακινητοποίησαν με σωματική βία, ρίχνοντάς τον στο κενό από παράθυρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

Από την πτώση, ο 18χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

