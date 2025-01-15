Στον Βόλο μια 46χρονη γυναίκα κατήγειλε ότι πήγε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να ειδοποιήσει τον σύζυγό της, ο οποίος την κάλεσε στο τηλέφωνο να τη ρωτήσει πού βρίσκεται και όταν εκείνη τον ενημέρωσε, αυτός τής είπε να μη γυρίσει στο σπίτι, γιατί η πόρτα θα είναι κλειδωμένη.
Η γυναίκα τρομοκρατημένη ειδοποίησε την Αστυνομία και αμέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες. Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Χατζημίσης, συνελήφθη ο σύζυγός της, διότι η ίδια δήλωσε πως φοβάται και είναι επικίνδυνο να βρίσκεται μαζί του στο ίδιο σπίτι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να κρατηθεί έως ότου να απολογηθεί.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο σύζυγος πήρε την πιστωτική κάρτα της 46χρονης, προκειμένου να παίξει «φρουτάκια» και από εκεί και ύστερα ξεκίνησαν τα προβλήματα μεταξύ τους.
