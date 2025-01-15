Ηγουμενίτσα: Συλλήψεις δυο αλλοδαπών για μεταφορά παράτυπων μεταναστών

Συνελήφθησαν σε περιοχή της Θεσπρωτίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ertnews.gr, κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητο που επέβαιναν οι αλλοδαποί -ως οδηγός και συνοδηγός, αντίστοιχα- διαπιστώθηκε, ότι μετέφεραν με αυτό αλλοδαπό και αλλοδαπή, οι οποίοι στερούνταν των νόμιμων προϋποθέσεων για την είσοδο και παραμονή τους στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατασχέθηκε το παραπάνω αυτοκίνητο, ενώ προέκυψε ότι τελικός προορισμός των μεταναστών ήταν η Καλαμάτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Θεσπρωτίας.

Πηγή: skai.gr

