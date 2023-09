Απίστευτο περιστατικό στον Βόλο: Κήδεψαν λάθος άνθρωπο – Η περιπέτεια συγγενών που έθαψαν άλλη γυναίκα Ελλάδα 08:12, 11.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το τραγικό λάθος κινητοποίησε τόσο τα γραφεία τελετών που εμπλέκονται με την υπόθεση, όσο και την Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα