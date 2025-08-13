Βόλος: Ένταση για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες

Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα στον Βόλο λόγω της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου με τους Ισραηλινούς τουρίστες. Τα ΜΑΤ έριξαν χειροβομβίδες χειροβομβίδες κρότου -λάμψης όταν η πορεία έφτασε μπροστά στην είσοδο του λιμανιού.



Με δυο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, η μια στην έξοδο του εμπορευματικού λιμανιού στην Μπουρμπουλήθρα, όπου είναι και η έξοδος των λεωφορείων που παραλαμβάνουν τους τουρίστες από τα κρουαζιερόπλοια και μια στην έξοδο του λιμανιού από τη συνοικία του Παλιού Λιμεναρχείου, «υποδέχθηκαν» διαδηλωτές, τουρίστες από το Ισραήλ.



Και στα δύο μέτωπα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο δρόμος για το λιμάνι έκλεισε από τους διαδηλωτές για να μην επιτραπούν μέσα στον Βόλο οι Ισραηλινοί που θα αποβιβαστούν από το Crown Iris.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.