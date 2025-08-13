Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βόλος: Αποβιβάστηκαν παρά τα επεισόδια οι Ισραηλινοί τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου - Δείτε φωτό

Παρά το «μπλόκο» που επιχείρησαν να στήσουν οι διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, ώστε να μην αποβιβαστούν οι καταγόμενοι από το Ισραήλ επιβάτες

Βόλος: Αποβιβάστηκαν οι Ισραηλινοί επιβάτες του Crown Iris

Με αστικά λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, τα οποία έγραφαν «Εκτός Υπηρεσίας» αναχώρησαν από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου οι Ισραηλινοί επισκέπτες που κατέφθασαν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας με το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Βόλος

Παρά το «μπλόκο» που επιχείρησαν να στήσουν οι διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, ώστε να μην αποβιβαστούν οι καταγόμενοι από το Ισραήλ επιβάτες, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου είχε πάρει μία σειρά μέτρων για την ασφάλεια των επιβατών για την παραμονή τους στον Βόλο. Σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και ΕΛΑΣ, και τα ΜΑΤ πέταξαν χειροβομβίδες κρότου - λάμψης.

Βόλος

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν δύο συγκεντρώσεις, μία στην Μπουρμπουλήθρα και μία στο κέντρο της πόλης.

Διαμαρτυρόμενοι που αντιλήφθηκαν ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες «φυγαδεύτηκαν» με λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ έστησαν νέο μπλόκο στη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Ιωλκού, όπου σταμάτησαν λεωφορείο που έφερε την ένδειξη «Εκτός Υπηρεσίας» και φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Ωστόσο, στο λεωφορείο επέβαιναν μόλις 4 άτομα, ενώ άγνωστο παραμένει το εάν πρόκειται για Ισραηλινούς επιβάτες.

Βόλος

Βόλος: Ένταση για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες

Πηγή: taxydromos.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Βόλος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark