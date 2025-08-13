Θεσσαλονίκη: 50χρονη οδηγός συνελήφθη με ναρκωτικά και μαχαίρια

Στη σύλληψη μιας 50χρονης οδηγού προχώρησαν, χθες το μεσημέρι, περιπολούντες αστυνομικοί ομάδας ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορδελιού να παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός (ημεδαπή) κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.