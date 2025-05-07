Giga τζακ ποτ 120 εκατ. ευρώ στο Eurojackpot - Την Παρασκευή η μεγάλη κλήρωση

Το μέγιστο ποσό του παιχνιδιού ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, μοιράζει στην κλήρωση της Παρασκευής το Eurojackpot, μετά από 12 συνεχόμενα τζακ ποτ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έπαθλο που μπορούν να διεκδικήσουν οι παίκτες του δημοφιλούς ευρωπαϊκού παιχνιδιού, στην πρώτη κατηγορία.

«Το Eurojackpot βρίσκεται σταθερά στις επιλογές των πελατών του καταστήματος μας. Τα έπαθλα που μοιράζει το παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία είναι αστρονομικά, αλλά και στις μικρότερες κατηγορίες παραμένουν πολύ μεγάλα. Το ενδιαφέρον των παικτών αυξάνεται διαρκώς, ειδικά σε τόσο μεγάλα τζακ ποτ όπως το αυριανό», αναφέρει η Ευαγγελία Κίκου, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην Έδεσσα.

«Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 21:00. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν τα 120 εκατ. ευρώ, μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους μέχρι και την ημέρα της κλήρωσης, στις 19:00. Η κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται τόσο στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων ΟΠΑΠ, όσο και μέσω της εφαρμογής OPAP Store App», συμπληρώνει.

Τα ομαδικά δελτία και το «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις»

Το Eurojackpot μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από 10 εκατομμύρια ευρώ και φτάνουν έως και 120 εκατομμύρια ευρώ. Oι κληρώσεις του παιχνιδιού πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Οι παίκτες μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο τους με πλήρες ή τυποποιημένο σύστημα, με τυχαία επιλογή αριθμών, συνεχόμενων κληρώσεων, καθώς και με συμμετοχή σε ομαδικό δελτίο.

«Τα ομαδικά δελτία είναι πολύ δημοφιλή στο Eurojackpot, καθώς οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στις κληρώσεις με περισσότερα επιλεγμένα νούμερα στο δελτίο τους, χωρίς να ανεβαίνει πολύ το κόστος συμμετοχής. Αρκετοί από τους πελάτες μας προτιμούν τα ομαδικά δελτία, ειδικά σε μεγάλα έπαθλα όπως αυτό της Παρασκευής, προκειμένου να διεκδικήσουν μαζί τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε, ένα τόσο μεγάλο ποσό όχι απλώς φτάνει αλλά περισσεύει, για να μοιραστεί μεταξύ πολλών τυχερών», τονίζει η κα Κίκου.

Οι παίκτες του Eurojackpot μπορούν να σκανάρουν τα δελτία τους στην εφαρμογή OPAP Store App για να δουν αν έχουν κερδίσει. Παράλληλα, συμμετέχουν και στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», μέσω του οποίου διεκδικούν προνόμια και δώρα.

