Σάλος έχει ξεσπάσει στο Βόλο όπου ένας μαθητής γυμνασίου χαιρέτισε ναζιστικά και φώναξε «Χάιλ Χίτλερ» σε σχολική εκδήλωση μνήμης και τιμής για το Ολοκαύτωμα, στο πλαίσιο ενός... challenge που του έβαλε συμμαθητής του.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, για την υπόθεση το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει έγγραφη αναφορά από τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτη Σαβελίδη, με εντολή του οποίου ήδη από χθες στο σχολείο βρίσκεται σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης προκειμένου να επιληφθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να γίνουν συνεδρίες με μαθητές και τους γονείς τους με συμβούλους, υπεύθυνους σχολικής ζωής και ψυχολόγους, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα που προσβάλλουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Τι συνέβη

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, την ώρα της εκδήλωσης στο σχολικό αμφιθέατρο άνοιξε την πόρτα ο μαθητής, σταμάτησε όρθιος μπροστά σε μαθητές και καθηγητές, ύψωσε το χέρι του κάνοντας το ναζιστικό χαιρετισμό και φώναξε «Χάιλ Χίτλερ», κάνοντας τους πάντες να παγώσουν.

Άμεσα συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος αποφάσισε να τιμωρήσει με διήμερη αποβολή τον μαθητή, ο οποίος υποστήριξε ότι το έκανε επειδή άλλος συμμαθητής του, τον πλήρωσε για να υμνήσει τον Χίτλερ και να αμαυρώσει την εκδήλωση.

Οι καθηγητές κάλεσαν και τον δεύτερο εμπλεκόμενο μαθητή στον οποίο επίσης έδωσαν διήμερη αποβολή για το προσβλητικό συμβάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το επεισόδιο ήταν ένα challenge μεταξύ των δύο μαθητών που τιμωρήθηκαν. «Αν είσαι μάγκας κάντο» φέρεται να είπε ο ένας στον άλλο, με τον δεύτερο να θέλει να αποδείξει ότι δεν «μασάει» να προβαίνει στη συγκεκριμένη κίνηση για να κερδίσει 10 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

