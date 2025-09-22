Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο και συνέχιζε να παίρνει κανονικά τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της για χρόνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Κλειδί και όλα αποκαλύφτηκαν από ανώνυμη καταγγελία που έκανε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος είχε χρόνια να δει την 91χρονη ηλικιωμένη. Μάλιστα, η κατηγορούμενη προσπάθησε να εξαπατήσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας άλλη ηλικιωμένη γυναίκα με προβλήματα υγείας ως μητέρα της και έτσι ξεσκεπάστηκε η δράση της.

Για την υπόθεση μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας αρχικά πως «μια ανώνυμη καταγγελία ενεργοποίησε την αρμόδια εισαγγελία ώστε να διατάξει την αστυνομία να ξεκινήσει η έρευνα. Πιθανώς κάποιος διαπίστωσε πως η γυναίκα αυτή δεν βρίσκεται πουθενά, ενώ η κόρη της ανέφερε πως είναι στη ζωή».

«Οι αστυνομικοί έφτασαν στην οικία της γυναίκας και η ίδια ζήτησε στους αστυνομικούς να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες καθώς δεν βρισκόταν εκεί (η μητέρα της). Τις επόμενες ημέρες εμφάνισε ως μητέρα της μια κάτοικο της περιοχής, η οποία είχε κάποια θέματα υγείας και ήταν και δύσκολη η επικοινωνία με τους αστυνομικούς. Προφανώς, διαπιστώθηκε άμεσα πως δεν πρόκειται για το πρόσωπο το οποίο αναζητούσαν οι αστυνομικοί, τη μητέρα της κατηγορούμενης».

Η 62χρονη συνελήφθη, οδηγήθηκε στο ΑΤ και αναγκάστηκε να ομολογήσει τις πράξεις της, συνέχισε η κυρία Δημογλίδου και σημείωσε πως «ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί κατά πόσο τα λεγόμενά της ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ίδια αναφέρει στους αστυνομικούς πως η μητέρα της έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια το 2023. Υπάρχουν όμως αναφορές στην αστυνομία που δείχνουν πως για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και 5 έτη, έχουν κάτοικοι της περιοχής να δουν τη γυναίκα ζωντανή. Άρα πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να δούμε πόσο καιρό η γυναίκα έχει φύγει από τη ζωή και είναι θαμμένη στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο οι επιστήμονες να μας δώσουν την αιτία θανάτου. Δεν έχει αποκλειστεί όμως από τους αστυνομικούς η εγκληματική ενέργεια ή ότι αφέθηκε η γυναίκα αυτή στο θάνατο, δηλαδή δεν βοηθήθηκε ώστε να ζήσει. Αυτό δεν έχει διαπιστωθεί».

«Φαίνεται πως η 62χρονη δεν είχε επαφές ούτε με το οικογενειακή περιβάλλον, ούτε με το περιβάλλον στο τόπο κατοικίας για αυτό ακριβώς και δεν υπήρχαν αναφορές στην ΕΛΑΣ», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Ερωτώμενη για το εάν η αστυνομία έχει αποδείξεις πως η 62χρονη είχε και συνεργό, για την απόκρυψη της σορού της ηλικιωμένης, απάντησε: «Έχει αναφερθεί πως τη βοήθησε ένας άνδρας, αλλοδαπός, τα στοιχεία του οποίου δεν μας έχει δώσει. Η ίδια ανέφερε πως δεν γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία του. Είναι δύσκολο να βρεθεί και δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός».

Σημειώνεται πως σήμερα το πρωί περί τις 10, η κατηγορούμενη θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Θηβών για το έγκλημα της απάτης, ενώ στη δικογραφία υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως αυτός της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

