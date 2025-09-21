Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα όταν μια γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της σε χωριό της Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».
Η γυναίκα που έθαψε τη μητέρα της είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ στη Βοιωτία.
Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία.
Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.
Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.
Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.