Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα όταν μια γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της σε χωριό της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Η γυναίκα που έθαψε τη μητέρα της είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ στη Βοιωτία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

Πηγή: skai.gr

