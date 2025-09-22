Για την - δυστυχώς - πολύ κακή κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας, σχεδόν ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό και την κατάρρευσή της στη σκηνή του Ηρώδειου, μίλησε σήμερα ο Αντώνης Ρέμος, αναφέροντας ότι, εδώ και καιρό, η αγαπημένη και μεγάλη ερμηνεύτρια δεν έχει επαφή με το περιβάλλον.

« Η Μαρινέλλα είναι στην κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή σε μία σταθερά δύσκολη κατάσταση... Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος από τώρα. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Ήταν ένα κακό όνειρο που θα ήθελα να είναι απλά ένα κακό όνειρο. Δυστυχώς είναι μία κακή αλήθεια, ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να γίνουμε μία μεγάλη αγκαλιά όλοι, να μας δει όλους μαζί για τελευταία φορά, όπως μας ξέρει κι όπως την ξέρουμε», είπε συγκινημένος μιλώντας στο Πρωινό ο τραγουδιστής.

«Δυστυχώς καμιά φορά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Δεν έχει σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω της, φτάσαμε στο σημείο να πούμε "γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ".

Το λέμε από την άποψη ότι ήταν 5.000 άνθρωποι, όλοι φίλοι της, όλοι οι άνθρωποι οι δικοί της, είδα μία Μαρινέλλα που μπήκε μέσα στον θώκο του Ηρωδείου, α καπέλα με το τραγούδι, σε μία νεκρική σιγή, μετά ήρθαν δύο χορευτές για να τη συνοδεύσουν με το λευκό της φόρεμα, σε ένα φως που χτύπαγε και την ανέβαζε στη σκάλα. Εκείνη ήταν η στιγμή της.

Αν έπρεπε να φύγει, θα θέλαμε κι εμείς και η ίδια να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς, όμως δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Δηλαδή ούτε έφυγε τη στιγμή που θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας, όπως της αξίζει, αλλά ούτε έμεινε για να μπορέσει να μας καταλαβαίνει και να είμαστε πάλι μια αγκαλιά και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρεμος.

Με σπασμένη φωνή, ο δημοφιλής τραγουδιστής ευχήθηκε η Μαρινέλλα να μπορέσει να επανέλθει «έστω και την ύστατη στιγμή», να βγει από τον λήθαργο στον οποίο βρίσκεται τώρα και να δει τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Εγώ μια εικόνα να ήθελα να δω στο κοντινό μέλλον. Θέλω να ξαναδώ τα μάτια της Μαρινέλλας ανοιχτά και να της πω πόσο πολύ την αγαπώ» είπε χαρακτηριστικά.

