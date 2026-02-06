Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες που προκάλεσαν την τραγωδία στα Τρίκαλα, με τη συλλογή δειγμάτων από χώμα και προπάνιο για ανάλυση από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία στα Τρίκαλα.

Δείγματα από το χώμα και το προπάνιο συλλέγονται προκειμένου να αναλυθούν τα ποσοτικά και ποιοτικά τους στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Με φορητά συστήματα ανίχνευσης υδρογονανθράκων και διανοίγοντας μικρές οπές στο έδαφος θα χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η παρουσία προπανίου που θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει νέα έκρηξη.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησε χθες έφοδο, τόσο στο σπίτι, όσο και στο γραφείο του ιδιοκτήτη της εταιρείας, αλλά και στο εργοστάσιο, καθώς και στην οικία του τεχνικού συμβούλου. Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν έγγραφα, τεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά που θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση των αιτιών της έκρηξης, αλλά και για τη συνολική λειτουργία του εργοστασίου τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το δυστύχημα, τι είχε συμβεί στο παρελθόν, αλλά και αν υπήρξαν παραλείψεις ή αστοχίες που συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την υπόθεση, ώστε να σχηματιστεί το τελικό πόρισμα.

Ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων μετά από αυτοψία στο χώρο καταγγέλλει σειρά αστοχιών εκ μέρους της επιχείρησης όπως πλημμελή κατασκευή δικτύου σωληνώσεων, μη συνδεδεμένο σύστημα ανίχνευσης και αποκοπής αερίου σε περίπτωση διαρροής , ανυπαρξία αισθητήρων διαρροής αερίου.

Τι κατασχέθηκε από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews από την έφοδο που πραγματοποίησαν την Πέμπτη (05/02) στελέχη της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) κατασχέθηκαν πράγματα από 5 σημεία:

Στο γραφείο και στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα»

Στο λογιστήριο της επιχείρησης

Στο σπίτι και το γραφείο του τεχνικού ασφαλείας

Όπως φαίνεται στις εικόνες κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα των Αρχών. Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα.

