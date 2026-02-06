Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη για λαθραία καπνικά προϊόντα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Διενεργούνται ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα και έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα (19 σε Αττική και 6 σε Βοιωτία).

