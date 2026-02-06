Πιερία: Σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα στη Σφενδάμη

Σορός, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, στις 09:55 το πρωί.
Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετείχαν έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, διαπιστώθηκε πως εντός του οχήματος, που είχε πάρει φωτιά, βρισκόταν ένα άτομο.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
