Πιερία: Σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα στη Σφενδάμη

Σορός, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, στις 09:55 το πρωί.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετείχαν έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, διαπιστώθηκε πως εντός του οχήματος, που είχε πάρει φωτιά, βρισκόταν ένα άτομο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

