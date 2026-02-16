Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κλιμάκια της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν από το πρωί έκτακτους ελέγχους πυρασφάλειας στα δύο εργοστάσια της «Βιολάντα».

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, που συνελήφθη εκ νέου μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, παραμένει υπό κράτηση.

Ο ιδιοκτήτης αναμένεται να απολογηθεί στον Ανακριτή την Τρίτη.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής από το πρωί πραγματοποιούν και στα δύο εργοστάσια της «Βιολάντα» έκτακτους ελέγχους για πυρασφάλεια.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που συνελήφθη εκ νέου μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί στον Ανακριτή την Τρίτη.



Την ίδια ώρα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ολοκλήρωσαν τις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας λαμβάνοντας σειρά από νέες καταθέσεις. Ανάμεσα στα άτομα που εξετάστηκαν ήταν και ο εργολάβος από τα Τρίκαλα που κατασκεύασε το αυθαίρετο υπόγειο του εργοστασίου.

Τι αναφέρει ο εργολάβος

«Εμένα αυτόν τον ξυλότυπο (ξύλινο καλούπι) μου έδωσε ο μηχανικός για το υπόγειο. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε κάτι το παράνομο. Αυτό το σχέδιο μου έδωσαν, αυτό εκτέλεσα. Παρουσία του μηχανικού έγιναν όλες οι εργασίες».

Τι δηλώνει ο μηχανικός

Στη δική του κατάθεση, ο μηχανικός υποστηρίζει ότι δεν επέβλεπε τις εργασίες, επιρρίπτοντας την ευθύνη για το αυθαίρετο υπόγειο στον εργολάβο: «Δεν επόπτευα τις εργασίες. Αυτό ήταν το λάθος μου, απλά υπέγραψα».

Αρμόδιοι αξιωματικοί σημειώνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιη η άσκηση διώξεων και σε άλλα άτομα, που φέρουν ευθύνη για τις αμέλειες στην εγκατάσταση.

Πηγή: skai.gr

