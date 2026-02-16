Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

Δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας — η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη.

Η ειδοποίηση στις Αρχές έγινε από άτομα του περιβάλλοντός τους, με αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Οι άνδρες της Αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

