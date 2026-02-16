Κλείνει προσωρινά το εργοστάσιο «Vitafree», του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Το εργοστάσιο «VitaFree», που ανήκει στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ανακοίνωσε πως διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης.

Έτσι, από σήμερα θα παραμείνει κλειστό και το δεύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας, λόγω τεχνικών εργασιών.

Σε ανακοίνωση της «VitaFree» αναφέρεται: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Σημειώνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα θα οδηγηθεί την Τρίτη στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για το δυστύχημα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του.

