Του Μάκη Συνοδινού
Λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο μαυροφορεμένος ένοπλος δράστης να αρπάξει τις εισπράξεις από την ταμία του σούπερ μάρκετ στην οδό Θηβών στον Πειραιά σήμερα το πρωί.
Ο δράστης που καταγράφηκε από βίντεο που παρουσιάζει το skai.gr εμφανίζεται να προσεγγίζει το σούπερ μάρκετ και από την τζαμαρία να παρατηρεί εργαζόμενους και πελάτες που βρίσκονταν μέσα.
Δείτε το βίντεο:
Στη σακούλα που κρατά στο χέρι του έχει κρυμμένο το όπλο το οποίο και βγάζει τη στιγμή που εισέρχεται μέσα στο κατάστημα.
Μπροστά στους έντρομους πελάτες και τους σοκαρισμένους υπαλλήλους αρπάζει άγνωστο χρηματικό ποσό και κατόπιν χάνεται στα στενά των Καμινίων.
Αστυνομικοί έχουν συλλέξει καταθέσεις και βίντεο από το εσωτερικό του σούπερ μάρκετ, προκειμένου να βρουν στοιχεία και να συλλάβουν τον δράστη.
- «Τα έμαθα όλα από την τηλεόραση»: Τι δηλώνει στο skai.gr ο συνήγορος του Βούλγαρου φερόμενου δράστη στις φυλακές Δομοκού
- ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή - Κανονικά η λειτουργία του πανεπιστημίου
- Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και κομμένοι δρόμοι
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.