Λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο μαυροφορεμένος ένοπλος δράστης να αρπάξει τις εισπράξεις από την ταμία του σούπερ μάρκετ στην οδό Θηβών στον Πειραιά σήμερα το πρωί.

Ο δράστης που καταγράφηκε από βίντεο που παρουσιάζει το skai.gr εμφανίζεται να προσεγγίζει το σούπερ μάρκετ και από την τζαμαρία να παρατηρεί εργαζόμενους και πελάτες που βρίσκονταν μέσα.

Στη σακούλα που κρατά στο χέρι του έχει κρυμμένο το όπλο το οποίο και βγάζει τη στιγμή που εισέρχεται μέσα στο κατάστημα.

Μπροστά στους έντρομους πελάτες και τους σοκαρισμένους υπαλλήλους αρπάζει άγνωστο χρηματικό ποσό και κατόπιν χάνεται στα στενά των Καμινίων.

Αστυνομικοί έχουν συλλέξει καταθέσεις και βίντεο από το εσωτερικό του σούπερ μάρκετ, προκειμένου να βρουν στοιχεία και να συλλάβουν τον δράστη.

