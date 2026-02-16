Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις του ληστή που «άδειασε» τα ταμεία του σούπερ μάρκετ στον Πειραιά - Δείτε βίντεο

Ο δράστης εμφανίζεται να προσεγγίζει το σούπερ μάρκετ και από την τζαμαρία να παρατηρεί εργαζόμενους και πελάτες που βρίσκονταν μέσα

Σκλαβενίτης

Του Μάκη Συνοδινού

Λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο μαυροφορεμένος ένοπλος δράστης να αρπάξει τις εισπράξεις από την ταμία του σούπερ μάρκετ στην οδό Θηβών στον Πειραιά σήμερα το πρωί.

Ο δράστης που καταγράφηκε από βίντεο που παρουσιάζει το skai.gr εμφανίζεται να προσεγγίζει το σούπερ μάρκετ και από την τζαμαρία να παρατηρεί εργαζόμενους και πελάτες που βρίσκονταν μέσα.

Δείτε το βίντεο:

Στη σακούλα που κρατά στο χέρι του έχει κρυμμένο το όπλο το οποίο και βγάζει τη στιγμή που εισέρχεται μέσα στο κατάστημα.

Μπροστά στους έντρομους πελάτες και τους σοκαρισμένους υπαλλήλους αρπάζει άγνωστο χρηματικό ποσό και κατόπιν χάνεται στα στενά των Καμινίων.

Αστυνομικοί έχουν συλλέξει καταθέσεις και βίντεο από το εσωτερικό του σούπερ μάρκετ, προκειμένου να βρουν στοιχεία και να συλλάβουν τον δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία σούπερ μάρκετ Πειραιάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark