Βίντεο ντοκουμέντο: Ατζαμήδες διαρρήκτες προσπαθούν να αρπάξουν ΑΤΜ στη Μεσσηνία

Αρχικά προσπάθησαν με ένα αγροτικό όχημα να γκρεμίσουν τον τοίχο όπου βρισκόταν το ΑΤΜ - Το αυτοκίνητο σφήνωσε και επιστράτευσαν δεύτερο αγροτικό

ATM

Επεισοδιακή ήταν η απόπειρα κλοπής ΑΤΜ από χωριό της Μεσσηνίας καθώς οι επίδοξοι διαρρήκτες αποδείχθηκαν ατζαμήδες και έφυγαν από το σημείο με άδεια χέρια. 

Στο βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ, φαίνονται 4 δράστες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να ξεκινούν την επιχείρηση κλοπής του ΑΤΜ σε εξωτερικό χώρο σούπερ μάρκετ.

Αρχικά προσπάθησαν με ένα αγροτικό όχημα να γκρεμίσουν τον τοίχο όπου βρισκόταν το ΑΤΜ. Ωστόσο, το αυτοκίνητο σφήνωσε και επιστράτευσαν δεύτερο αγροτικό προκειμένου να απεγκλωβίσουν το πρώτο.

Τελικά, τα κατάφεραν, δένουν το μηχάνημα για να το αποσπάσουν αλλά από τη φασαρία έγιναν αντιληπτοί.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

 Τελικά τράπηκαν σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν χρήματα από το αυτόματο μηχάνημα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσσηνία ΑΤΜ βίντεο ντοκουμέντο
