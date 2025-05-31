Βίντεο ντοκουμέντο: Ατζαμήδες διαρρήκτες προσπαθούν να αρπάξουν ΑΤΜ στη Μεσσηνία

Επεισοδιακή ήταν η απόπειρα κλοπής ΑΤΜ από χωριό της Μεσσηνίας καθώς οι επίδοξοι διαρρήκτες αποδείχθηκαν ατζαμήδες και έφυγαν από το σημείο με άδεια χέρια.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ, φαίνονται 4 δράστες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να ξεκινούν την επιχείρηση κλοπής του ΑΤΜ σε εξωτερικό χώρο σούπερ μάρκετ.

Αρχικά προσπάθησαν με ένα αγροτικό όχημα να γκρεμίσουν τον τοίχο όπου βρισκόταν το ΑΤΜ. Ωστόσο, το αυτοκίνητο σφήνωσε και επιστράτευσαν δεύτερο αγροτικό προκειμένου να απεγκλωβίσουν το πρώτο.

Τελικά, τα κατάφεραν, δένουν το μηχάνημα για να το αποσπάσουν αλλά από τη φασαρία έγιναν αντιληπτοί.

Τελικά τράπηκαν σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν χρήματα από το αυτόματο μηχάνημα.

