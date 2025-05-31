Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα μεταφέρθηκε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε σε περιοχή της Ακράτας και μοιάζει με το όχημα που χρησιμοποίησαν οι ληστές με τα καλάσνικοφ των ΕΛΤΑ της Δάφνης Καλαβρύτων την προηγούμενη Τρίτη (27/05).

Το όχημα που εντοπίστηκε στην περιοχή της Ακράτας, δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας και παραπέμπει σε αυτό που είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της ληστείας στα Καλάβρυτα. Όπως προέκυψε το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αθήνας.

Στην περίπτωση που είναι αυτό το όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες, τότε τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. θα είναι σε θέση να εντοπίσουν σημαντικά ευρήματα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Σημειώνεται πως βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της προηγούμενης Τρίτης σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, στη Δάφνη Καλαβρύτων έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει την στιγμή που οι δύο ένοπλοι δράστες βγαίνουν από τα ΕΛΤΑ και προχωρούν πεζοί. Ο ένας φαίνεται πως κρατάει καλάσνικοφ, με το οποίο πυροβόλησε στη συνέχεια στον αέρα τρεις φορές, καθώς αντιλήφθηκε πως τους ακολουθούσε ένας ντόπιος.

Στη συνέχεια, οι ληστές μπήκαν σε αυτοκίνητο που είχαν αφήσει κάποια μέτρα μακριά και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ληστεία με λεία μόλις 1.000 ευρώ

Αφού εισέβαλαν στα ΕΛΤΑ το πρωί της προηγούμενης Τρίοτης, οι ληστές βρήκαν ανοικτό το χρηματοκιβώτιο και αφού ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου την γυναίκα, κατευθύνθηκαν στο σημείο και άρπαξαν το ποσό των 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η υπάλληλος είχε σε άλλη τσάντα 40.000 ευρώ, αλλά δεν πρόλαβε να τα βάλει στο χρηματοκιβώτιο, για αυτό και δεν τα είδαν οι δράστες.

Μια αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον ΣΚΑΪ: «Άκουσα φωνές ‘’ληστεία’’. Με το που έρχομαι εδώ βλέπω αυτόν με τον καλάσνικοφ και λέει ‘’κάνε πίσω’’. Μετά τους είδα πάλι όταν φεύγανε, φορούσαν μάσκες. Ο ένας φορούσε φόρμες παραλλαγής και ο άλλος ένα κόκκινο πουκάμισο».

Οι αστυνομικές δυνάμεις «σαρώνουν» την περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ για τον εντοπισμό τους έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ από Αχαΐα, Ηλεία και Αρκαδία.

