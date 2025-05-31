Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όταν μια Porsche συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα.

Οπως αναφέρει το Ilialive σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του τρακτέρ, ενώ δύο γυναίκες που επέβαιναν στο πολυτελές SUV υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τρακτέρ προπορευόταν με κατεύθυνση προς την Κυλλήνη, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το SUV συγκρούστηκε μαζί του. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου, ενώ οι τραυματίες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

