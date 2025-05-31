Λογαριασμός
Πρόσκρουση πλοίου στο λιμάνι της Τήνου

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα  οι 40 επιβάτες προωθήθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους - Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού

Τήνος

Μικρής έκτασης πρόσκρουση σημειώθηκε σήμερα κατά τον κατάπλου του Ε/Γ-Ο/Γ "Αικατερίνη Π." Ν.Π. 10668 στην προβλήτα του λιμένα Τήνου.

Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Νάξος-Μύκονος-Τήνος-Ραφήνα, μετέφερε 40 επιβάτες, 8 Ι.Χ. οχήματα, 2 φορτηγά και 3 δίκυκλα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή όλοι οι επιβάτες προωθήθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στο πλοίο για την εκτίμηση τυχόν ζημιών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τήνος πλοίο ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ
