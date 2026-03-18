Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων στη μέση του δρόμου στη Κυψέλη φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Το άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το Σάββατο και χρειάστηκε η παρέμβαση των περαστικών, καθώς τα αίματα είχαν ανάψει για τα καλά.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται ανήλικοι να ρίχνουν έναν άλλο ανήλικο στη μέση του δρόμου, την ώρα μάλιστα που περνάνε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ενώ και άλλοι νεαροί μπαίνουν στον καβγά και τον ξυλοκοπούν άγρια. Μάλιστα οι δράστες της επίθεσης δεν διστάζουν να τον κλωτσήσουν ακόμη και στο κεφάλι. Οι περαστικοί σοκαρισμένοι επενέβησαν, ενώ οι ανήλικοι δράστες τράπηκαν σε φυγή .

Πηγή: skai.gr

