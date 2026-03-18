Έντονη αναστάτωση επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου, εξαιτίας των αυστηρών μέτρων που επιβλήθηκαν μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί.

Ύστερα από την απαγόρευση διακίνησης ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ακόμη και μέσω αποσκευών ταξιδιωτών, οι τυροκόμοι, μετά τη χθεσινή τους συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, αποφάσισαν να διακόψουν από αύριο, Πέμπτη, την παραλαβή γάλακτος.

Παράλληλα, από την Κυριακή έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους τα σφαγεία, με αποτέλεσμα περίπου 70.000 αρνιά που προορίζονταν για διάθεση εκτός νησιού ενόψει Πάσχα να παραμένουν είτε σε ψυκτικούς θαλάμους, εφόσον έχουν ήδη σφαγεί, είτε στις εκμεταλλεύσεις των κτηνοτρόφων.

Η κατάσταση αυτή, που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί για τις επόμενες εβδομάδες, προκαλεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στο νησί και σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών.

Στη Μυτιλήνη βρίσκεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στην Περιφέρεια, με ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής προς τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΤ:

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ χθες, υπό τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα, παρουσία του Υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, του Γενικού Γραμματέα Σπύρου Πρωτοψάλτη και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αποφασίστηκε να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται για την αντιμετώπιση της νόσου, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Το σύνολο της νήσου Λέσβου βρίσκεται εντός απαγορευμένης ζώνης, στην οποία εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε εφαρμογή τα εξής μέτρα:

Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα), καθώς και η διακίνηση των προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών, και των ζωοτροφών, εκτός του νησιού. Αυτό περιλαμβάνει και τη διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης από πολίτες στις προσωπικές τους αποσκευές εκτός του νησιού.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός του νησιού.

Απαγορεύονται οι σφαγές των ευαίσθητων ειδών εντός του νησιού.

Στην μολυσμένη εκμετάλλευση θα πραγματοποιηθεί θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και όλα τα προϊόντα θα καταστραφούν.

Ο αφθώδης πυρετός (Foot-and-Mouth Disease, FMD) είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, καθώς και ορισμένα άγρια είδη). Χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση, μέσω της άμεσης επαφής, της έμμεσης επαφής με μολυσμένα αντικείμενα, οχήματα, υποδήματα, εξοπλισμό ή μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεταδίδεται και αερογενώς, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων. Άγρια ζώα και τρωκτικά δύνανται να μεταφέρουν τον ιό από μολυσμένες εκμεταλλεύσεις σε υγιείς.

Ο αφθώδης πυρετός κατατάσσεται στα νοσήματα Κατηγορίας Α, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2018/1882, δηλαδή νοσήματα που δεν ενδημούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία απαιτείται η άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης με την πρώτη επιβεβαίωση εστίας. Για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοπροφύλαξης και περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων, ανθρώπων, προϊόντων και υλικών.

Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων παγκοσμίως. Τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ήταν το 2000-2001.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές και άλλες υπηρεσίες και θα εκδώσει άμεσα λεπτομερείς συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαχείριση και αντιμετώπιση της νόσου.

Τεταρτη 18 Μαρτίου μεταβαίνει στη Λέσβο κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ με επικεφαλής τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα, προκειμένου να συντονίσει, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Την Παρασκευή θα μεταβεί στο νησί και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου και τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.