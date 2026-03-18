ΥΠΕΞ: Επιστρέφει σήμερα από Άμπου Ντάμπι η πτήση επαναπατρισμού με κατοικίδια

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 18/03, πτήση επαναπατρισμού για πολίτες μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το αεροπλάνο έχει ήδη απογειωθεί με προορισμό το Άμπου Ντάμπι και υπολογίζεται να επιστρέψει περίπου στις 18:30, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή.

Αρχικά, η πτήση ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, ωστόσο αναβλήθηκε εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Συνολικά αναμένεται να επιβιβαστούν 100 επιβάτες μαζί με 47 κατοικίδια, από τα οποία τα 44 θα ταξιδέψουν στην καμπίνα και τα υπόλοιπα 3 στον χώρο των αποσκευών.

Πηγή: skai.gr

