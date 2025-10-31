Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λένορμαν, στον Κολωνό όπου ένας 61χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.
Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να πέφτει με ταχύτητα, χωρίς να φρενάρει, σε 4 προπορευόμενα οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα στο φανάρι.
Ο 61χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Αυτό που εξετάζεται είναι ο οδηγός να υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν τη σύγκρουση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.