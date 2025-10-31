Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν - Εξετάζεται ο οδηγός να υπέστη ανακοπή

Το ΙΧ έπεσε με ταχύτητα, χωρίς να φρενάρει σε άλλα 4 οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα στο φανάρι - Ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός 

Τροχαίο δυστύχημα

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λένορμαν, στον Κολωνό όπου ένας 61χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ. 

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να πέφτει με ταχύτητα, χωρίς να φρενάρει, σε 4 προπορευόμενα οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα στο φανάρι

Ο 61χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Αυτό που εξετάζεται είναι ο οδηγός να υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν τη σύγκρουση.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Κολωνός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark