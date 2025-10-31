Λογαριασμός
Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δολοφονία του Άλκη: «Να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει το έργο της», λέει ο πατέρας του

Ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός, μίλησε στη ΕΡΤ για τις εξελίξεις στην υπόθεση

Άλκης Καμπανός

Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Ο πατέρας του, Αριστείδης, μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ3 για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση και το πώς αυτός βιώνει από την ημέρα του θανάτου του γιου του μέχρι και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, την απώλεια αυτή.

«Πέρασαν 3,5 χρόνια από την αποφράδα εκείνη ημέρα, που δολοφονήθηκε ο Άλκης και δύο χρόνια από το δικαστήριο. Άντλησα τη δύναμη από εσάς τους δημοσιογράφους, τον απλό κόσμο, που μα συμπαραστάθηκε και αυτή τη δύναμη θέλω να τη βγάλω ώστε να κάνω έναν πόλεμο κατά της οπαδικής βίας. Η Περιφέρεια και ο κύριος Τζιτζικώστας μου έδωσαν αυτή τη δυνατότητα», ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση.

