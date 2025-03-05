«Κόβει την ανάσα» ένα βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ και δείχνει ΙΧ να συγκρούεται με δύο νταλίκες στη λεωφόρο Καβάλας.

Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το λευκό ΙΧ φαίνεται ξαφνικά να μπαίνει στη λωρίδα που κινείται η νταλίκα με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να μην μπορεί να σταματήσει έγκαιρα και να παρασύρει το ΙΧ.

Στη συνέχεια μια ακόμη νταλίκα, που κινείται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας συγκρούεται επίσης με το ΙΧ.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν μια γυναίκα να τραυματιστεί.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

