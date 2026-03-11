Βίντεο ντοκουμέντο από τη παράσυρση στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική παράσυρση, στην οποία έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος χθες, στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης, ήρθε στο «φως της δημοσιότητας».

Υπενθυμίζεται πως το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, 27χρονος οδηγός ΙΧ βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς. Τη ζωή του έχασε 25χρονος, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός συνελήφθη από την υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

