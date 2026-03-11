Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου τζόγου – Παράνομα κέρδη άνω των 16 εκατ. ευρώ

Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και στην εξαπάτηση παικτών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για τον τερματισμό της δράσης της πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Αγρινίου.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 36 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και 12 αρχηγικά στελέχη, ενώ ακόμη δύο άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή ως παίκτες σε παράνομα τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 100 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018, με δομή που προσομοίαζε με «ομοσπονδία» επιμέρους ομάδων, με κοινό στόχο τον παράνομο οικονομικό πλουτισμό. Τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, όπως διαχειριστές πλατφορμών, τεχνικούς, εισπράκτορες, υπεύθυνους καταστημάτων και άτομα που προωθούσαν τα παράνομα παιχνίδια.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, οι κατηγορούμενοι εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα, τα οποία μπορούσαν να ελέγχουν εξ αποστάσεως. Παράλληλα εισήγαγαν μη πιστοποιημένα μηχανήματα τύπου VLT που προσομοίαζαν με εκείνα των νόμιμων καζίνο και δημιούργησαν παράνομο δίκτυο τυχερών παιχνιδιών σε καταστήματα.

Η οργάνωση εξαπατούσε συστηματικά τους παίκτες, παρεμβαίνοντας στα αποτελέσματα των παιχνιδιών και μειώνοντας δραστικά τα ποσοστά επιστροφής, ακόμη και στο 7% αντί του νόμιμου ελάχιστου 80%. Επιπλέον δημιουργούσε εικονικά κέρδη και ψευδή jackpot για να προσελκύει νέους παίκτες και να διατηρεί την ψευδαίσθηση αξιοπιστίας.

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα αρχηγικά μέλη προχωρούσαν σε «ξέπλυμα» των παράνομων εσόδων μέσω αγορών ακινήτων, επενδύσεων σε επιχειρήσεις με νόμιμη δραστηριότητα, αλλά και μέσω κρυπτονομισμάτων.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, καταστήματα, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 271.850 ευρώ, συνάλλαγμα, όπλα και φυσίγγια, 250 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεκάδες σκληροί δίσκοι και κινητά τηλέφωνα, καθώς και 135 χαρτονομίσματα που εξετάζονται ως πλαστά.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

