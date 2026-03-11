Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές 13 ετών στο διευθυντήριο – Ισόβια στον Ρουπακιά

Αμετάβλητες άφησε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τις πρωτόδικες ποινές κάθειρξης της επταμελούς «ηγετικής ομάδας» της Χρυσής Αυγής με την απόφαση επί των ποινών που ανακοίνωσε.

Χωρίς μείωση είναι και η ποινή του καταδικασμένου για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργου Ρουπακιά.

Το δικαστήριο μείωσε τις ποινές σε δέκα κατηγορούμενους.

Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών για το «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης είναι κάθειρξη 13 ετών για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο και κάθειρξη 10 ετών για τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Σε ό τι αφορά στην υπόλοιπη, πρώην κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 5 έως και 7 έτη.

Η απόφαση των δικαστών έχει ως εξής:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 έτη κάθειρξη

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 έτη κάθειρξη

Γιάννης Λαγός: 13 έτη κάθειρξη

Γιώργος Γερμενής: 13 έτη κάθειρξη

Χρήστος Παππάς: 13 έτη κάθειρξη

Ηλίας Παναγιώταρος: 13 έτη

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 έτη

Πρώην βουλευτές – ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 έτη φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρούλια: 5 έτη κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξη

Νίκος Κούζηλος: 7 έτη κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Γιώργος Ρουπακιάς: ισόβια κάθειρξη και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 έτη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Επίθεση σε Αιγύπτιους αλιεργάτες

Αναστάσιος Πανταζής: 10 έτη

Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6 έτη

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Ποπόρη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

