Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΙΧ παρέσυρε δυο ανθρώπους σε πεζοδρόμιο στη Θεσσαλονίκη - Νεκρός 25χρονος

Ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης - Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά

Αστυνομία

Τροχαίο με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, 27χρονος οδηγός ΙΧ βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς. Τη ζωή του έχασε 25χρονος, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός συνελήφθη από την υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ΙΧ παράσυρση τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark