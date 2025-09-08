Του Μάκη Συνοδινού

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας όταν 20χρονος γόνος γνωστής οικογένειας δεν σταμάτησε σε σήμα αντρών του τμήματος εκβιαστών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 20χρονος ο οποίος οδηγούσε μια πανάκριβη Mercedes «έστηνε» κόντρα με έτερο όχημα. Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει αυτός όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά πάτησε γκάζι και με επικίνδυνους ελιγμούς εξαφανίστηκε. Μάλιστα όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές κατά την προσπάθεια να διαφύγει τραυμάτισε και έναν αστυνομικό.

Από τις αναζητήσεις της ΕΛΑΣ εντοπίστηκε όμως στην περιοχή του Χίλτον και τον συνέλαβαν.

Συνελήφθη και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που συμμετείχε στην κόντρα.

Πηγή: skai.gr

