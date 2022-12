Βίντεο από την καταδίωξη του 16χρονου Ρομά από την ομάδα ΔΙΑΣ

Στο φως ήρθε ένα βίντεο με την καταδίωξη του 16χρονου Ρομά από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, που είχε ως αποτέλεσμα τον πυροβολισμό του στο κεφάλι από έναν αστυνομικό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αγροτικό του 16χρονου προηγείται, με δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ να ακολουθούν, εικόνα που καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 16χρονος φαίνεται να στρίβει και να διασχίζει κάθετα δρόμο που έχει εκείνη τη στιγμή πράσινο σηματοδότη.

Security camera footage of a store shows the pickup truck, driven by Kostas Fragoulis turning and being chased by 2 motorcycles of the DIAS police team.

500m down the road, a few seconds later, the police shot the 16-year-old. #thessaloniki #16χρονος #antireport pic.twitter.com/zOCwaQt2wk