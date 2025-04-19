Του Μάκη Συνοδινού

Αιγύπτιος, ηλικίας 42 ετών, βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα μέσα σε αυτοκίνητο, σε πιλοτή πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλιθέας, στην οδό Σκίππη 52.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει παλαιότερα τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, έχει δεχθεί πυροβολισμούς στο λαιμό και στο κεφάλι.

Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε ήταν αναμμένο και το παράθυρο ήταν κατεβασμένο.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Από τις καταθέσεις γειτόνων που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει πως ακούστηκαν 3-4 πυροβολισμοί μετά τη 1 τα ξημερώματα.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

