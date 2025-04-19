Με συγκίνηση και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε στις 9 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Πρώτη Ανάσταση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Πάτρα, μία από τις πιο σημαντικές και συμβολικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας στην Ορθόδοξη παράδοση.

Η τελετή τιμά την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την απελευθέρωση των ψυχών των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, προετοιμάζοντας πνευματικά τους πιστούς για τη μεγάλη Ανάσταση της Κυριακής του Πάσχα. Η συγκεκριμένη ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την έννοια της λύτρωσης και της ελπίδας.

Κατά την Πρώτη Ανάσταση, ψάλλεται ο Εσπερινός της Αναστάσεως και αντηχεί ο πανηγυρικός ψαλμός «Ανάστα ο Θεός», σηματοδοτώντας τη νίκη του Κυρίου επί του θανάτου και την έναρξη του εορτασμού.

Η Πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο της Πάτρας αποτέλεσε άλλη μια χρονιά έναν σταθμό πνευματικής ανάτασης και συλλογικής προσμονής, φέρνοντας το φως της Ανάστασης πιο κοντά.

Πρώτη Ανάσταση με σπάσιμο πιάτων και βεγγαλικά

Σπάζοντας λάμπες, πιάτα και ανάβοντας βεγγαλικά, οι έμποροι της Πάτρας, υποδέχθηκαν την πρώτη Ανάσταση του Κυρίου.

Συγκεκριμένα, όταν οι καμπάνες της Μητρόπολης Πατρών χτύπησαν χαρμόσυνα, σείστηκε το κέντρο της πόλης με τους καταστηματάρχες να σπάνε λάμπες στο δρόμο ενώ έριξαν και δεκάδες κροτίδες.

Πρόκειται για ένα έθιμο που κρατάει πολλές δεκαετίες και ξεκίνησε από τους σιδεράδες, οι οποίοι πετώντας μεταλλικά αντικείμενα ήθελαν να στείλουν στην εβραϊκή συναγωγή της πόλης, το μήνυμα της Ανάστασης.

Το έθιμο διατηρήθηκε στην πάροδο των χρόνων, με τους εμπόρους να παίρνουν την σκυτάλη και να στέλνουν με αυτό τον τρόπο το δικό του μήνυμα για την Ανάσταση.

