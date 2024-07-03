Βίντεο από τη δράση της σπείρας που ρήμαζε χρηματοκιβώτια επιχειρήσεων - Πώς λειτουργούσε

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ο φόβος και ο τρόμος είχαν γίνει τα μέλη σπείρας που ξήλωνε χρηματοκιβώτια από επιχειρήσεις και μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν 3 άτομα, ταυτοποιήθηκαν 2 οι οποίοι είναι έγκλειστοι στις φυλακές και αναζητείται 1 ακόμη.

Στα βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr φαίνονται τα μέλη της σπείρας επί τω έργω.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, επρόκειτο για οργανωμένη ομάδα, η οποία δρούσε κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2021 έως και την 12/5/2023 και επεδίωκε τη διάπραξη κακουργημάτων με στόχο το οικονομικό και περιουσιακό όφελος. Αποτελούνταν από τουλάχιστον 6 μέλη, τα οποία είχαν διακριτούς ρόλους μεταξύ τους και καταμερισμό καθηκόντων.

Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 6 διαρρήξεις και κλοπές χρηματοκιβωτίων από επιχειρήσεις, τέσσερις 4 διαρρήξεις σε ΑΤΜ και 1 κλοπή ΙΧ φορτηγού και 1 κλοπή πινακίδων κυκλοφορίας. Από τις εγκληματικές τους πράξεις, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 161.125 ευρώ.

Ενδεικτικό της οργάνωσης και της υποδομής που είχαν σχηματίσει για την τέλεση διαρρήξεων και κλοπών, είναι η προμήθεια με εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό, που τους επέτρεπε την αποκόλληση πακτωμένων χρηματοκιβωτίων από το σταθερό σημείο (συνήθως έδαφος) στο οποίο είναι βιδωμένα. Πρόκειται για ειδικό ηλεκτρικό - υδραυλικό διαστολέα. Ένας εκ των δραστών, που είχε το ρόλο μόνο να φέρει αυτό τον εξοπλισμό, δεν συμμετείχε σε καμία άλλη ενέργεια παρά μόνο, όταν εντόπιζαν το χρηματοκιβώτιο, προσέγγιζε αυτός το σημείο και με τη χρήση του ανωτέρω ειδικού ηλεκτρικού - υδραυλικού διαστολέα αποκολλούσε το πακτωμένο χρηματοκιβώτιο από τη σταθερή του βάση. Στα ΑΤΜ, αφού διαρρήγνυαν τα σταθερά σημεία του χρηματοκιβωτίου με χρήση οξυγονοκόλλησης ή τροχού, τοποθετούσαν τον ηλεκτρικό-υδραυλικό διαστολέα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματικό ποσό.

Η προσέγγιση και διαφυγή τους από το σημείο της διάρρηξης γινόταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο ήταν το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Σε αυτό τοποθετούσαν άλλοτε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, τις οποίες είχαν αφαιρέσει από άλλο αυτοκίνητο και άλλοτε εξ’ υπαρχής πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε αυτοκίνητα ίδιας μάρκας και χρώματος.

Προς εκπλήρωση του σκοπού τους, σε μία εκ των περιπτώσεων αφαίρεσαν ολόκληρο Ι.Χ. φορτηγό προκειμένου να μεταφέρουν το Α.Τ.Μ., το οποίο σκόπευαν να αφαιρέσουν, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους.

