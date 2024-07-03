ΔΕΗ: Συλλογή προϊόντων Ηλεκτρικός Πολιτισμός από το ιστορικό αρχείο στο πράσινο αύριο

Τη συλλογή Ηλεκτρικός Πολιτισμός παρουσιάζει η ΔΕΗ, η οποία περιλαμβάνει δεκαοκτώ συλλεκτικά προϊόντα με σήμα τον κεραυνό, εμπνευσμένα από το πλούσιο ιστορικό αρχείο της εταιρείας. Πρόκειται για αντικείμενα καθημερινής χρήσης και υψηλής αισθητικής, μεταξύ των οποίων και χειροποίητα, ενώ έμφαση έχει δοθεί στη χρήση βιώσιμων υλικών. Σχεδιασμένη με μεράκι και θετική ενέργεια, η συλλογή προϊόντων Ηλεκτρικός Πολιτισμός είναι διαθέσιμη σε έξι καταστήματα ΔΕΗ - Στουρνάρη, The Mall, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Καλλιθέα, Αιγάλεω και προσεχώς σε Παγκράτι και Λάρισα - ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερα.

H συλλογή Ηλεκτρικός Πολιτισμός είναι εμπνευσμένη από τη μεγάλη ιστορία και κληρονομιά της ΔΕΗ, που είναι παράλληλες και συνυφασμένες με τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Για τον σχεδιασμό της συλλογής, χρησιμοποιήθηκε πλούσιο υλικό από το αρχείο της ΔΕΗ. Το ιστορικό αρχείο περιλαμβάνει και φωτογραφίες σημαντικών καλλιτεχνών της εποχής, με τον φακό τους να έχει απαθανατίσει στιγμιότυπα από την επανάσταση που έφερε στην καθημερινή ζωή ο Ηλεκτρισμός. Βασικό σχεδιαστικό στοιχείο της συλλογής αποτελεί ο κεραυνός, ο οποίος συνόδευε το λογότυπό της ΔΕΗ για δεκαετίες ως αναπόσπαστο κομμάτι της ηλεκτρικής κληρονομιάς της εταιρείας. Παράλληλα, τα μηνύματα που «ντύνουν» τη συλλογή προτρέπουν προς το πράσινο μέλλον, που αποτελεί μία από τις βασικές αξίες της εταιρείας.

Δεκαοκτώ συλλεκτικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας

Η συλλογή Ηλεκτρικός Πολιτισμός αποτελείται από ποιοτικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και υψηλής αισθητικής για όλους, όπως το χειροποίητο και πλήρως βιοδιασπώμενο κερί Στύλος. Φτιαγμένο από φυσικό κερί σόγιας και βρώσιμη παραφίνη, με άρωμα εμπνευσμένο από αυτό που αναδύεται όταν οι παλιοί ξύλινοι στύλοι της ΔΕΗ θερμαίνονται από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Τα προϊόντα της συλλογής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων είδη γραφείου, όπως τετράδια, σημειωματάρια, κούπες, καθώς και το σετ έξι wood-free μολυβιών συνθετικής ρητίνης, κατασκευασμένο με 46% ανακυκλωμένο υλικό. Στην επιφάνεια κάθε μολυβιού υπάρχει εκτυπωμένος ο κεραυνός λογότυπο της ΔΕΗ του 1954.

Στη συλλογή Ηλεκτρικός Πολιτισμός περιλαμβάνονται και υφασμάτινα αξεσουάρ, όπως μοντέρνοι, πολύχρωμοι υφαντοί ιμάντες, συλλεκτικές κάλτσες και μία βαμβακερή τσάντα τύπου shopping bag. Στη μία πλευρά της τσάντας είναι εκτυπωμένη φωτογραφία από τη δεκαετία 1950 – 1960, η οποία έχει επιλεγεί από το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο της ΔΕΗ.

Τέλος, η συλλογή περιλαμβάνει τεχνολογικά gadgets, δημιουργικά αντικείμενα για παιδιά, καθώς και πράσινες προτάσεις για όλους όσοι αγαπούν τα φυτά.

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα βρίσκονται στην ειδικά σχεδιασμένη σελίδα της ΔΕΗ https://www.dei.gr/el/ilektrikos-politismos/ .

«Η ιστορία της ΔΕΗ είναι γεμάτη από στιγμές που άφησαν το θετικό τους αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Με αυτή τη συλλογή, θέλουμε να τιμήσουμε την κληρονομιά μας και να αφηγηθούμε πώς ονειρευόμαστε τη συμμετοχή της ΔΕΗ σε μία κοινωνία βασισμένη στις αρχές της βιωσιμότητας.

Σας καλούμε όλους να ανακαλύψετε τη συλλογή Ηλεκτρικός Πολιτισμός και να γίνετε μέρος της προσπάθειάς μας για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. », δήλωσε ο κ. Γιώργος Καρακούσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΔΕΗ.

ΔΕΗ: Από το 1950 σταθερά κοντά στην κοινωνία

Η ΔΕΗ από το 1950 βρίσκεται σταθερά κοντά στην κοινωνία με πρωτοβουλίες και ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη των Τεχνών, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

Ο Όμιλος ΔΕΗ σήμερα, προχωρά δυναμικά τον μετασχηματισμό του σε μία βιώσιμη εταιρεία πράσινης ενέργειας. Παραμένοντας αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού ιστού της χώρας και ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, διευρύνει περαιτέρω τον ρόλο του ως πρεσβευτής του βιώσιμου επιχειρείν. Με στόχο να γίνει ηγέτης στην «πράσινη» ενέργεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με μηδενικό (Net zero) ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2040, ο Όμιλος ΔΕΗ αυξάνει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, προχωρώντας ταυτόχρονα τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων. Παράλληλα, επενδύει στη βιώσιμη κινητικότητα καθώς και σε νέα, πράσινα καταστήματα, πολλαπλασιάζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και δραστηριοποίησης του κοινού και στηρίζει ενέργειες για την προστασία τουφυσικού περιβάλλοντος και την ανάσχεση απώλειας της βιοποικιλότητας. Με πάθος για την ποιότητα και την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει να σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις και εμπειρία καταναλωτή υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τον Άνθρωπο, πάντα με στόχο να μεγιστοποιεί το θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στην ψηφιακή εποχή του νέου εξηλεκτρισμού.

#ΔΕΗ #history #enametomellon #art #sustainability #culture #retro

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.