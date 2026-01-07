Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποκλειστικό βίντεο από τη διαφυγή των δραστών που πήραν 600.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε o ΣΚΑΙ φαίνεται ο «μαϊμού» τεχνικός να φεύγει τρέχοντας με 600 χιλιάδες ευρώ που κατάφερε να αποσπάσει

Κλοπή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε o ΣΚΑΙ φαίνεται ο «μαϊμού» τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ να φεύγει τρέχοντας με 600 χιλιάδες ευρώ που κατάφερε να αποσπάσει από κάτοικο στην Πολιτεία.

Ανάμεσα στα πολύτιμα αντικείμενα ήταν και 200 χρυσές λίρες, που η γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης, έδωσε στον «μαϊμού» τεχνικό αφού την έπεισε μιλώντας 27 λεπτά μαζί της στο τηλέφωνο. Ειδικότερα, ο ίδιος την είχε πείσει ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στην οικία της και ότι κινδύνευε η ζωή της σε περίπτωση που δεν έβγαζε στην αυλή της χρήματα και χρυσαφικά.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κλοπή απάτη ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark