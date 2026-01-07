Σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε o ΣΚΑΙ φαίνεται ο «μαϊμού» τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ να φεύγει τρέχοντας με 600 χιλιάδες ευρώ που κατάφερε να αποσπάσει από κάτοικο στην Πολιτεία.

Ανάμεσα στα πολύτιμα αντικείμενα ήταν και 200 χρυσές λίρες, που η γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης, έδωσε στον «μαϊμού» τεχνικό αφού την έπεισε μιλώντας 27 λεπτά μαζί της στο τηλέφωνο. Ειδικότερα, ο ίδιος την είχε πείσει ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στην οικία της και ότι κινδύνευε η ζωή της σε περίπτωση που δεν έβγαζε στην αυλή της χρήματα και χρυσαφικά.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της:

